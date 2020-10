Declarações do treinador do Benfica, Jorge Jesus, à BTV, após a vitória por 2-0 ante o Belenenses, no Estádio da Luz, em jogo da 5.ª jornada da I Liga:

«Objetivo alcançado, vencemos mais um jogo. Além da vitória, não sofrer golos. Jogámos com uma equipa bem organizada defensivamente, que esperou pelo momento de contragolpe, de bola parada. Nunca demos essa hipótese. A equipa voltou a estar bem organizada defensivamente.»

«A qualquer momento a equipa do Benfica faz golo, o Benfica não precisa de ter um caudal muito ofensivo para fazer golo. É uma equipa forte a sair, a qualquer momento consegue. Podíamos ter feito mais, mas o importante foi vencer.»

«Hoje não se fala do dérbi de Lisboa, eu estava habituado ao dérbi de Lisboa (risos). O Belenenses é um rival, hoje a gente já nem sabe se é Belenenses, infelizmente. Bem gostava que fosse assim, mas bom, foi um jogo competitivo, com uma equipa que algumas vezes disputou o jogo connosco. O seu sistema é amplo e profundo, que faz com que as equipas tenham de correr mais a defender, mas também se expõe mais na perda da bola.»

[Alterações na equipa:] «Quinta-feira vou ter de fazer outra vez [contra o Standard Liège]. Não há tempo para recuperar, começa a haver sinais de fadiga. Em termos de lesões, pormos jogadores em risco. Vou ter de saber mexer para quinta-feira. Eu nunca mexo muito, mas há jogadores nos quais se notou alguns limites de fadiga acumulada de três jogos consecutivos a um ritmo alto.»

[Cinco vitórias seguidas no início da Liga, que não aconteciam desde 1982/83:] «Para mim o mais importante é cinco jogos, cinco vitórias. Desde 1982 que não conseguia cinco vitórias consecutivas… representa começar bem o campeonato. Agora, há toda uma competição longa para ganhar e disputar, o Benfica está em todas as frentes e agora estamos a chegar ao limite em que todos são precisos e vai haver rotatividade.»

[Mudança devido à lesão de Grimaldo:] «Esse sou obrigado e outras vou fazer pelos sinais físicos que os jogadores vão dar, pelo que o departamento clínico do Benfica vai dar. Agora, vamos recuperar. Só dá para recuperar. Na quarta-feira, véspera do jogo, já vou perceber quem lançar ou não.»