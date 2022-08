Declarações do futebolista do Paços de Ferreira, N’Dri Koffi, à BTV, após a derrota por 3-2 ante o Benfica, no Estádio da Luz, em jogo da 3.ª jornada. Koffi bisou na partida, fazendo os primeiros golos pelos castores:

«Foi um jogo difícil para nós, mas estivemos unidos e lutámos pelo resultado. Não temos o resultado que queríamos, mas somos uma família e continuamos juntos.»

«Sim, [marquei] dois golos, mas não ganhamos, então os golos não são importantes.»