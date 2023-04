Artur Soares Dias foi o árbitro designado para dirigir o Benfica-FC Porto de sexta-feira, jogo grande da 27.ª jornada da I Liga, entre os dois primeiros classificados, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na tarde desta quarta-feira.

No mesmo dia, no jogo que abre a ronda, João Gonçalves vai estar no Santa Clara-Vizela. Já António Nobre está, à noite, no Boavista-Vitória.

No sábado, Nuno Almeida apita o Arouca-Marítimo, Rui Costa o Paços de Ferreira-Famalicão, Carlos Macedo o Portimonense-Rio Ave e Vítor Ferreira o Sp. Braga-Estoril.

No domingo, o Casa Pia-Sporting é dirigido por Fábio Veríssimo e o encontro que encerra a ronda, na segunda-feira, o Gil Vicente-Desp. Chaves, é dirigido por Manuel Mota.

Siga tudo sobre a 27.ª jornada da I Liga ao minuto, no Maisfutebol.

AS EQUIPAS DE ARBITRAGEM COMPLETAS:

Santa Clara-Vizela (6.ª feira, 15h30 [14h30 nos Açores])

Árbitro: João Gonçalves

Assistentes: Álvaro Mesquita e Ângelo Carneiro

4.º árbitro: João Pinho

VAR: Fábio Melo

AVAR: Bruno Costa

Benfica-FC Porto (6.ª feira, 18h00)

Árbitro: Artur Soares Dias

Assistentes: Paulo Soares e Pedro Ribeiro

4.º árbitro: Gustavo Correia

VAR: Luís Godinho

AVAR: Tiago Martins

Boavista-Vitória (6.ª feira, 20h30)

Árbitro: António Nobre

Assistentes: Nélson Pereira e André Almeida

4.º árbitro: Manuel Oliveira

VAR: Hugo Miguel

AVAR: Ricardo Baixinho

Arouca-Marítimo (sábado, 15h30)

Árbitro: Nuno Almeida

Assistentes: André Campos e Pedro Felisberto

4.º árbitro: Diogo Rosa

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Bruno Vieira

Paços Ferreira-Famalicão (sábado, 18h00)

Árbitro: Rui Costa

Assistentes: João Bessa Silva e Carlos Martins

4.º árbitro: João Afonso

VAR: Vasco Santos

AVAR: Iancu Vasilica

Portimonense-Rio Ave (sábado, 18h00)

Árbitro: Carlos Macedo

Assistentes: Nuno Manso e André Costa

4.º árbitro: Pedro Ramalho

VAR: Luís Ferreira

AVAR: André Dias

Sp. Braga-Estoril Praia (sábado, 20h30)

Árbitro: Vítor Ferreira

Assistentes: Nélson Cunha e Luis Costa

4.º árbitro: Carlos Teixeira

VAR: Hugo Miguel

AVAR: Francisco Pereira

Casa Pia-Sporting (domingo, 18h00)

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques

4.º árbitro: Hélder Carvalho

VAR: António Nobre

AVAR: Bruno Jesus

Gil Vicente-GD Chaves (2.ª Feira, 20h15)

Árbitro: Manuel Mota

Assistentes: Jorge Fernandes e Nuno Eiras

4.º árbitro: José Bessa

VAR: Cláudio Pereira

AVAR: Sérgio Jesus