O Benfica recebe este sábado o Famalicão, no Estádio da Luz, em jogo da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Depois da vitória no dérbi ante o Sporting, na jornada anterior, o Benfica procura somar mais três pontos que ainda acalentem a esperança de chegar ao segundo lugar, que está à distância de seis pontos, quando há quatro jornadas por disputar.

Sem o castigado Everton Cebolinha, Veríssimo vai mexer no onze inicial face ao dérbi, sendo que Lucas Veríssimo e Rafa também estão de fora, mas por lesão.

Do lado do Famalicão, 14.º classificado com 29 pontos, algumas baixas e dores de cabeça, sobretudo no meio-campo, de acordo com a informação conhecida à partida para o jogo. Permanecem, por isso, algumas dúvidas sobre qual poderá ser o onze inicial, só desfeitas a cerca de uma hora do início. Gustavo Assunção e Diogo Figueiras cumprem castigo e Rúben Lima, David Tavares, Ivo Rodrigues, João Carlos Teixeira, Iván Jaime integram o boletim clínico.

Veja, na galeria associada, os onzes prováveis para o duelo entre águias e famalicenses.

O Benfica-Famalicão joga-se a partir das 18 horas de sábado e tem arbitragem de António Nobre. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.