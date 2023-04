O Benfica-FC Porto, clássico da 27.ª jornada da I Liga, ditou um total de 13.714 euros de multas, de acordo com o mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), conhecido esta quinta-feira.

O Benfica foi multado em 10.784 euros, enquanto o FC Porto foi penalizado em 2.930 euros.

Da multa ao Benfica, 9.560 euros foram por «comportamento incorreto do público», associado à utilização de pirotecnia. Os restantes 1.224 euros foram por cânticos de «filho da p***» aos 74 e 76 minutos quando o guarda-redes Diogo Costa batia pontapés de baliza e por terem sido «lançadas moedas e dois isqueiros na direção do atleta do FC Porto, Pepe, aquando da anulação do golo marcado pela sua equipa, pelos adeptos do Benfica alocados na bancada BTV, setor 14 inferior ao minuto 35».

Já o FC Porto foi multado em 1.910 euros, também devido ao público, por deflagração de engenhos pirotécnicos e por cânticos ofensivos ao Benfica: «em cada lampião há um cabrão», «filhos da p*** SLB» e «tudo a saltar, Benfica é me***», respetivamente aos 23, 24 e 25 minutos.

Marko Grujic e Mehdi Taremi (FC Porto) e Florentino Luís (Benfica) viram o quinto cartão amarelo no clássico e têm confirmado um jogo de suspensão, a cumprir na 28.ª jornada.