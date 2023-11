Benfica-Sporting, o dérbi eterno.

Do lado dos encarnados, João Neves e António Silva, dois dos principais destaques da vitória da equipa de Roger Schmidt – principalmente o médio, melhor em campo. Do lado dos leões, Gonçalo Inácio, defesa-central que tem brilhado na formação de Ruben Amorim, mas que foi expulso no início da segunda parte.

Ora, esta segunda-feira, os três encontram-se na Cidade de Futebol, para se juntarem ao estágio da Seleção Nacional para os jogos frente a Liechtenstein e Islândia.

Em conferência de imprensa, João Palhinha foi questionado precisamente sobre o dérbi e saiu em defesa de Inácio, com quem partilhou balneário precisamente no clube de Alvalade.

Isto é o futebol. O Inácio não tem de estar triste, tem é de estar contente pelo que tem feito no Sporting. Teve a infelicidade de ser expulso, mas isso não lhe vai desviar o foco», começou por dizer.

«O João Neves e o António Silva estão mais bem dispostos do que o Inácio, mas faz parte. Essas rivalidades aqui ficam de lado, e são saudáveis. O grupo respeita-se mutuamente e é isso que acaba por ser a nossa imagem, o respeito que temos uns pelos outros», acrescentou.

Na opinião do médio do Fulham, a vitória do Benfica dá mais competitividade ao campeonato, uma vez há agora um maior equilíbrio na tabela classificativa.

«Tive a oportunidade de ver a segunda parte, e foi um jogo caloroso. Foi um dérbi, vai haver mais e isto vai trazer mais competitividade ao campeonato. É com muito entusiasmo que vejo o que poderá acontecer ao longo destes próximos tempos. Enquanto portugueses temos de ficar orgulhosos da competitividade que temos cada vez mais na nossa Liga. Foi um jogo com qualidade.»