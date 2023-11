Franco Israel, guarda-redes de 23 anos do Sporting, faz parte da lista de convocados do Uruguai para a dupla-jornada referente à qualificação para o Mundial 2026. Ao contrário de Sebastián Coates, que não foi chamado.

A seleção orientada por Marcelo Bielsa irá defrontar a Argentina dia 17 de novembro e a Bolívia no dia 21 do mesmo mês.

A grande novidade desta convocatória é o regresso de Luis Suárez, avançado do Grémio, que nunca tinha sido chamado por Bielsa. O ex-Sporting Manuel Ugarte e o ex-Benfica Darwin Nuñez também fazem parte da lista de convocados.

O Uruguai encontra-se em 2º lugar do grupo, com 7 pontos, apenas atrás da Argentina que conta com 12.