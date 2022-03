Pedro Silva, guarda-redes do Vizela, em declarações na flash interview da BTV, após o empate a uma bola na Luz diante do Benfica, no jogo inaugural da 26.ª jornada da Liga:



«Foi um jogo difícil. Vir à Luz sacar um ponto é muito difícil. A equipa teve muita entrega, fez um jogo muito bom. Estou extremamente orgulhoso da equipa e acho que as pessoas de Vizela também devem estar.



Defesa mais importante? Esta no fim [a remate de Darwin]. Seria o golo da vitória. Foi no último minuto e por isso, foi a mais importante.



O Vizela luta pela manutenção. O empate vale um ponto apenas. Apesar do elevado volume de oportunidades do Benfica, poderíamos ter vencido. Seria melhor na luta pela manutenção, mas é um ponto.»