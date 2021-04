Declarações do treinador do Paços de Ferreira, Pepa, à SportTV, após a derrota por 5-0 ante o Benfica, em jogo da 26.ª jornada da I Liga:

«Resultado pesado, mesmo com o Jordi a fazer uma boa exibição. Não vou agarrar-me à expulsão, porque mesmo com menos um podíamos ter feito mais.»

«Tenho que realçar a entrada. Uma entrada forte, personalizada. Estávamos bem no jogo e foi pena. Mas, mais do que isso, há erros que não podemos cometer. Torno-me repetitivo, porque é o segundo jogo consecutivo em que os dois primeiros golos são erros nossos. Não é a questão de adiar o golo do Benfica ou não, mas em dez minutos sofremos três golos e pesou muito. Pesou o cansaço de não ter bola e menos um homem. Foi ingrato, queríamos discutir este jogo e saímos com a sensação de uma entrada forte e, se já era difícil 11 para 11, tornou-se praticamente impossível.»

[Tentativa de saída a jogar que dita o primeiro golo sofrido:] «Não se trata de abdicar. Não quero morrer com as ideias, quero é viver com elas. Eu e os jogadores. Agora, há situações dentro do jogo em que sabemos – e sabíamos de antemão – da pressão forte que o Benfica faz na reação à perda. Podíamos ter saído de outra forma, mas também não vamos abdicar de tantos meses de trabalho, de tanto critério na saída. Neste caso fomos infelizes e penalizados e ficou difícil, mas depois é preciso manter o equilíbrio emocional e a qualidade do Benfica veio ao de cima.»

[O que pensou para a equipa depois da expulsão do Eustáquio:] «Se analisarmos a frio, mesmo depois da expulsão, nós estávamos bem, a conseguir controlar o espaço e a profundidade, mesmo com menos um. Sinónimo disso é que os três golos surgem já perto do intervalo. Podíamos ter feito melhor, mas ficou difícil.»

[Se lhe merece algum comentário Jorge Jesus ter dito que multaria Eustáquio:] «Merece: o Stephen é um dos melhores profissionais que eu treinei até hoje. Sou novo, ando nisto há pouco tempo e o Stephen é só um dos melhores profissionais que treinei até hoje. Não tem maldade nenhuma. Tentou ganhar a bola, não projetou o corpo. Espero que o Weigl esteja bem, sinceramente, porque isto não há maldade e temos de ter cuidado com o que dizemos. Parabéns ao Benfica, ganhou, foi melhor e superior, mas o Stephen é só um dos melhores profissionais que treinei até hoje e não admito que digam esse tipo de situações.»