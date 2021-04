FIGURA: Seferovic

O avançado suíço assinou, seguramente, uma das melhores exibições com a camisola do Benfica. Marcelo – sobretudo – e Maracás nunca acertaram a marcação a Seferovic, mesmo antes da expulsão de Stephen Eustáquio. Haris Seferovic esteve em quase todos os momentos de perigo da sua equipa ao longo do encontro, com destaque para o trabalho e a assistência para Rafa no 0-2, a classe no 0-3, a potência no 0-4 e nova assistência para acabar, desta vez para Darwin, já ao cair do pano. Desempenho de luxo.



FICHA DE JOGO E NOTAS

MOMENTO: Eustáquio vê o sinal vermelho (22m)

O Paços de Ferreira parecia disposto a discutir o jogo e até demonstrava aquela capacidade para ganhar o meio-campo, mas seria uma das melhores unidades da equipa, ao minuto 22, a deitar tudo a perder. Stephen Eustáquio ganhou a Rafa e lançou um lance de ataque, recebeu mais à frente mas permitiu a recuperação do internacional português. Desesperado, sem hipóteses de chegar à bola, atingiu Weigl com a sola da chuteira. Hugo Miguel começou por mostrar o cartão amarelo mas, depois de ver as imagens, deu ordem de expulsão direta – justificada – ao médio pacense.



CRÓNICA DO JOGO

Outros destaques



Jordi: Termina o jogo com cinco golos sofridos e, ainda assim, merece uma nota de destaque por várias intervenções de grande nível, impedindo um resultado ainda mais volumoso a favor do Benfica. Não foi por ele que o Paços terminou goleado esta noite.



Taarabt: O início do jogo não foi fácil, pois Taarabt e Weigl tinham de equilibrar forças com três médios do Paços. Porém, com o decorrer do encontro e a vantagem numérica, soltou-se para acumular bons apontamentos, sobretudo o trabalho e a assistência para o 0-3, assinado por Seferovic.

Darwin Nuñez: Percebe-se a emoção no festejos do quinto golo, apontado após assistência de Seferovic. O jovem avançado uruguaio não marcava há praticamente dois meses (desde 11 de fevereiro), ganhando esta noite um novo alento para encarar a reta final da temporada. Naturalmente, querará recuperar os índices apresentadas no arranque da época.