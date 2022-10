Os clubes portugueses vão receber cerca de 300 mil euros pela presença dos seus jogadores na campanha Liga das Nações. A confirmação foi feita esta terça-feira por fonte da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), à agência Lusa.

Este valor vai ser distribuído pela FPF aos nove clubes que cederam jogadores às seleções envolvidas na competição em que Portugal terminou no segundo lugar do Grupo A2, atrás da Espanha, apurada para a final four.

O Benfica é o clube que mais recebe, seguido do Sporting e do FC Porto, havendo mais seis clubes que encaixam verba: Casa Pia, Paços de Ferreira, Gil Vicente, V. Guimarães e Sporting de Braga, da I Liga, bem como o Nacional, da II Liga.

As quantias para os clubes portugueses:

Benfica: 88 mil euros

Sporting: 51 mil euros

FC Porto: 47,5 mil euros

Casa Pia: 30 mil euros

Nacional: 22 mil euros

Paços de Ferreira: 22 mil euros

Gil Vicente: 15 mil euros

V. Guimarães: 15 mil euros

Sp. Braga: 7 mil euros

A final four da Liga das Nações vai ser disputada em junho de 2023, nos Países Baixos, pela seleção anfitriã, Espanha, Croácia e Itália.