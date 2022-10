O início do Marselha-Sporting, jogo da terceira jornada do grupo D da Liga dos Campeões, foi atrasado em 15 minutos, das 17h45 para as 18 horas, confirmou a UEFA.

«O jogo começará 15 minutos mais tarde do que o previsto devido à chegada tardia do autocarro do Sporting, devido ao trânsito», refere a UEFA, em nota no seu sítio oficial.

A equipa comandada por Ruben Amorim chegou ao interior do estádio Vélodrome apenas cerca das 17h08, a menos de 40 minutos da hora original para o apito inicial.

Segundo o que o Maisfutebol apurou até ao momento, a viagem do Sporting o hotel para o estádio, de autocarro, ficou marcada pelo mau policiamento das autoridades de Marselha, tendo sido indicada a hora de saída do autocarro do Sporting do hotel para o estádio e falhado o policiamento. O autocarro do Sporting chegou mesmo a não ver a polícia a dada altura do percurso.

A equipa leonina entrou para exercícios de aquecimento pelas 17h36.