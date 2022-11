O relvado do Estádio da Luz, casa do Benfica, reforçou o terceiro lugar no ranking geral dos relvados da I Liga portuguesa, aproximando-se da liderança do relvado do Estádio Cidade de Barcelos (Gil Vicente) e do vice-líder, o relvado de Alvalade (Sporting).

A Luz melhorou a média, agora de 4,61 (era de 4,54 até à ronda 12), depois da avaliação ao relvado no Benfica-Gil Vicente, aproximando-se de Barcelos e Alvalade, que não tiveram jogos caseiros de Gil Vicente e Sporting na 13.ª jornada.

O piso dos encarnados foi mesmo o que teve a melhor nota no passado fim-de-semana, de acordo com os dados divulgados pela Liga, esta quinta-feira.

Individualmente, estas foram as classificações dos nove relvados que receberam jogos na última ronda da I Liga portuguesa, a derradeira antes da paragem para o Mundial 2022.

Classificação dos relvados da 13.ª terceira jornada:

Benfica – Estádio do Sport Lisboa e Benfica - Nota: 4,61

Portimonense - Portimão Estádio - Nota: 4,29

Boavista – Estádio do Bessa XXI – Nota: 4,14

V. Guimarães – Estádio D. Afonso Henriques - Nota: 3,91

P. Ferreira – Estádio Capital do Móvel - Nota: 3,54

Santa Clara – Estádio de São Miguel – Nota: 3,46

Arouca – Estádio Municipal de Arouca – Nota: 3,39

Casa Pia - Estádio do Jamor - Nota: 3,88

Famalicão - Estádio Municipal de Famalicão - Nota: 3,77

Veja, na galeria associada, o ranking geral de relvados.