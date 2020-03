Samaris, jogador do Benfica, após o empate dos cónegos na Luz, diante do Benfica, que deixa o FC Porto na liderança do campeonato.

«Para mim isto não é um empate, é uma derrota. Temos de ganhar os jogos todos. Não sei o resultado do outro jogo, mas também não me interessa.

O mais importante é o Benfica ganhar e isso hoje não aconteceu. Os culpados somos nós, sem tirar mérito ao Moreirense, mas criámos oportunidades e devíamos ter marcado mais golos.»

[onde está a solução para este ciclo de resultados?]

«A solução está no Seixal, na equipa técnica e nos jogadores. Estávamos sete pontos à frente e desperdiçamos essa desvantagem por demérito nosso.»