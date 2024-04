Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações na flash interview à BTV, após a vitória (3-0) frente ao Moreirense, na 29.ª jornada da Liga:

«[Vitória sem sofrer golos e com rotação no onze] Estamos muito felizes por vencer este jogo, não é fácil jogar contra o Moreirense, estão a fazer uma grande época sendo recém-promovidos à Liga. Não é fácil marcar-lhes golos, fizemos algumas mudanças hoje porque tivemos três jogos muito exigentes com o mesmo onze inicial em 10 dias e foi necessário dar descanso a alguns jogadores e dar tempo de jogo a outros. Queremos ter todas as opções no máximo e hoje foi um dia muito bom. Os jogadores que não jogaram tanto nas últimas semanas estiveram muito bem, muito focados e concentrados. Acho que fazemos um bom jogo.»

«[O que esperava do jogo com o Marselha?] É um jogo exigente, há muito a vencer para ambas as equipas, que querem chegar às meias-finais. Vamos encontrar um adversário em forma, mas nós também, porque temos uma motivação grande para vencer este jogo e avançar à próxima fase.»