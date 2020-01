Ao final da manhã desta sexta-feira, o Sporting já tinha vendido 41 mil bilhetes para o dérbi com o Benfica.

O número de ingressos vendidos quando ainda faltam algumas horas para o jogo (realiza-se às 21h15) sugere que Alvalade deverá registar uma melhor afluência do que no clássico com o FC Porto, no qual estiveram precisamente 41 mil espetadores nas bancadas.

As bilheteiras continuam em funcionamento.