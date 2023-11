O Benfica recebeu e venceu o Sporting por 2-1, no dérbi da 11.ª jornada da I Liga portuguesa.

Viktor Gyökeres deu vantagem ao Sporting aos 45 minutos, em cima do intervalo.

Na segunda parte, Gonçalo Inácio viu o segundo cartão amarelo e foi expulso aos 51 minutos e o Benfica virou o resultado com dois golos para lá dos 90 minutos, por João Neves (90+4m) e Casper Tengstedt (90+7m).

Com este resultado, o Benfica passa a estar na frente da I Liga, com 28 pontos, lado a lado com o Sporting, com os mesmos 28 pontos.