Nuno Pereira, treinador-adjunto do Boavista, comentou desta forma a vitória da sua equipa frente ao Gil Vicente, no Estádio do Bessa (1-0). Petit cumpriu castigo e acompanhou o jogo a partir da bancada:

«Foi um jogo em que nos primeiros dez minutos não estivemos bem. Depois conseguimos equilibrar e ao longo do jogo conseguimos ser superiores ao Gil Vicente. Na segunda parte, creio que dominámos o jogo por completo e poderíamos ter garantido uma vantagem mais dilatada.

Queríamos muito conquistar esta vitória, criar novamente este ambiente que contagia. Foi uma vitória bem conseguida, com qualidade, com organização. Creio que fomos a melhor equipa durante os 90 minutos.

As vitórias dão sempre moral, confiança, contagiam e criam um espírito positivo. Tínhamos essa necessidade, essa fome, conseguimos dar resposta a esse período menos bom.

Atrevo-me a dizer que esta vitória começou durante a semana, sentimos durante a semana que havia uma energia muito boa para conquistar estes três pontos. »