O Boavista regressou aos treinos esta manhã, depois de um fim de semana marcado pelos protestos de funcionários que impediram o plantel de Petit de trabalhar, avançou O JOGO e confirmou o Maisfutebol.

No sábado, dia de jogo com o Famalicão, foi o departamento médico a recusar estar no treino devido aos salários em atraso, enquanto no domingo os funcionários do Estádio do Bessa não abriram as portas do recinto.

Já esta segunda-feira, com a promessa de que a situação dos ordenados seria regularizada, os funcionários do emblema da Invicta deram as condições para que Petit orientasse o treino que decorre na normalidade.

Recorde-se que o Boavista, que na sexta-feira visita o Moreirense, atravessa uma crise financeira que tem afetado também a equipa principal, tal como o treinador axadrezado já confirmou.