O Boavista tinha agendado um treino para este domingo de manhã, mas o mesmo acabou por não se realizar porque o Bessa estava com as portas fechadas. Os funcionários do estádio protestaram desta forma contra os salários que têm em atraso.

Recorde-se que este é o segundo dia consecutivo que o plantel orientado por Petit não pode trabalhar, devido a greve de funcionários contra o atraso nos pagamentos. No sábado, foi o departamento médico a recusar estar no treino, o que impediu o grupo de fazer a habitual sessão antes do jogo.

O Boavista acabou mesmo por regularizar a situação do departamento médico e o jogo à tarde, frente ao Famalicão, realizou-se sem problemas.s

No entanto, os problemas para Petit não tinham terminado. A verdade é que este domingo de manhã voltou a haver novos protestos, desta vez dos funcionários do Estádio do Bessa, que impediram novamente o plantel de trabalhar.