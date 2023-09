O treino matinal do Boavista foi cancelado pela indisponibilidade dos médicos do clube, que alegaram salários em atraso. Embora o clube tenha regularizado a situação antes da partida contra o Famalicão, o assunto foi tema da conferência de imprensa de Petit já depois do encontro.



O técnico dos axadrezados não fugiu à questão e admitiu que «não é fácil» trabalhar assim, mas que o caminho «é continuar».



«Não vou desmentir. É verdade. Costumo dar sempre um treino matinal antes dos jogos. Não houve treino. Estivemos cá, almoçámos, fomos a casa e voltámos para lanchar. Não é a mim que têm de perguntar. Só posso comentar os treinos e os jogos e tentar que os jogadores tenham alegria no trabalho. Não é fácil para eles nem para nós, mas há que continuar», referiu.



«Vocês veem os nossos jogos e o compromisso fantástico que os jogadores têm tido. Claro que afeta um pouco. Todos trabalhamos para receber, mas tentamos dar o melhor por este clube centenário e com história. Os jogadores têm sido fantásticos e digo-lhe que temos de dar o melhor porque coisas boas vão acontecer no futuro», acrescentou.