Figura: Salvador Agra



Aos 31 anos, o extremo tem a humildade de ser pau para toda a obra. Tal como em Braga, Agra voltou a ser o lateral-direito do Boavista e não esteve nada mal defensivamente. É certo que o lance do penálti surgiu depois de Francisco Moura ter escapado pelo seu lado, mas fora esse lance, praticamente não teve trabalho. Agra acabou por ser decisivo na equipa do Boavista ao assinar um golo e uma assistência.



Momento do jogo: Justin puxa do Haas de trunfo, minuto 90+2



Dez para dez, segundo minuto dos oito de compensação concedidos pelo árbitro. O Famalicão insistiu após um canto, Gustavo Sá ganhou a Makouta à entrada da área e cruzou para o desvio de cabeça de Justin de Haas.





Outros destaques:



Chiquinho: fez um bom jogo. O extremo usou e abusou da velocidade e causou bastantes dificuldades à defesa axadrezada. O jogador que pertence ao Wolverhampton começou por conquistar um penálti ainda dentro dos primeiros dez minutos e pouco depois, ficou ele próprio perto do 2-0 – acertou no poste. Se Chiquinho esteve em bom plano dentro do campo, fora dele não se pode dizer o mesmo: foi expulso depois de uma enorme confusão que se gerou entre elementos das duas equipas.



Chidozie: teve uma primeira parte infeliz. O internacional nigeriano cometeu o penálti que originou o golo do Famalicão, recorreu em demasia à falta e teve uma perda de bola perigosa que originou uma saída do adversário. O central cresceu no segundo tempo assim como toda a equipa.



Cádiz: o capitão famalicense estava, até ao minuto 70, a fazer um jogo interessante. O venezuelano marcou o terceiro golo na Liga, de penálti, e fez o «trabalho sujo» no ataque: conquistou faltas e segurou a bola para a equipa subir. Cádiz «borrou a pintura» ao ser expulso aos 70 minutos, deixando o Famalicão com dez jogadores.



Justin de Haas: o neerlandês redimiu-se do erro cometido no lance que originou o 2-1 a favor do Boavista. Não fez sentir em demasia a ausência de Riccieli.