O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, assumiu esta sexta-feira que «o quinto lugar foi pedido à equipa técnica no início da época», esse compromisso «foi aceite» e tudo o que seja abaixo dessa classificação vai ser um «insucesso».

«Quando falámos no início da época, o que nos pediram, abertamente, foi o quinto lugar. Assumimos e estamos a trabalhar para isso. Percebemos que o grupo de trabalho tem qualidade. E se assumimos é por isso que vamos lutar. Se não for isso é insucesso», referiu o treinador, em conferência de imprensa, na antevisão à visita ao Boavista, para o duelo da 7.ª jornada da I Liga (sábado, 18h00).

Sobre o jogo, João Pedro Sousa fala num «grande desafio», ante uma das boas sensações da I Liga até ao momento.

«Há algo mais, mas penso que tem essencialmente a ver com a referência que vamos ter depois deste jogo, que é o facto de disputarmos o quarto lugar com uma equipa tão forte como é o Boavista. Foi a melhor equipa em muitas jornadas. Uma equipa ofensiva, goleadora, agressiva, portanto para nós é importante termos um desafio desta dimensão num estádio como o Bessa. Se juntarmos a isto a vitória e subir mais um lugar para nós perfeito. É o nosso objetivo somar os três pontos», frisou.

Ao fim de seis jornadas, o Famalicão tem a defesa menos batida da I Liga, com três golos sofridos. João Pedro Sousa admitiu que é uma boa referência, mas relativizou

«Somos a equipa que menos golos sofreu na Liga, mas não somos a melhor equipa a defender da nossa Liga. Gostaríamos de ser, mas não somos. Todas as semanas analisámos os jogos e percebemos que há problemas que temos de corrigir em termos defensivos, até estruturais. São números interessantes. Serve como referência para percebermos que o caminho que escolhemos para este jogo é o caminho certo. São três golos sofridos, três de bola parada, nenhum de bola corrida. A acrescentar, um deles é autogolo. E um aspeto para nós relevante é que jogámos 70 minutos em inferioridade e zero em superioridade», salientou.

O Famalicão é 6.º classificado com 11 pontos e visita o Boavista, atual quinto classificado, com 13 pontos (os mesmos do Sp. Braga, 4.º, mas os minhotos já têm mais um jogo). O jogo tem arbitragem de Gustavo Correia e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.