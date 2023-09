O treino matinal do Boavista, agendado para este sábado de manhã, foi cancelado pela indisponibilidade dos médicos do clube, que alegam salários em atraso.



Fonte ligado ao processo confirmou à Lusa que os médicos dos axadrezados se escusaram a acompanhar o treino, pedindo a regularização dos ordenados em tempo útil.



O presidente do Boavista, Vítor Murta, admitiu que o clube tem salários em atraso depois do fecho da janela de transferências, período no qual o clube esteve impedido de inscrever novos jogadores.

De resto, esta situação poderia colocar em causa a realização do jogo deste sábado frente ao Famalicão, visto que a presença de médico no banco nos jogos é obrigatória segundo o Regulamento das Competições organizadas pela Liga.



Fonte dos axadrezados esclareceu ao Maisfutebol que a situação foi regularizada este sábado.