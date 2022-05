O Boavista foi punido com uma multa de 286 euros pelos cânticos dirigidos pelos seus adeptos a Rochinha, jogador do Vitória de Guimarães.



Segundo o mapa de castigos, os adeptos axadrezados tentaram atingir o extremo dos vimaranenses com um isqueiro, além de terem entoado cãnticos dirigidos à sua mãe, falecida há cerca de dois anos.



No dia seguinte ao encontro, o jogador, que representou as panteras entre 2016 e 2019, denunciou a situação nas redes sociais e criticou a passividade da Liga.



Além desta coima, o Boavista foi condenado a pagar 2.040 euros pelos adeptos terem arremessado artefactos pirotécnicos durante o jogo contra o Vitória, aos quais se somam mais 816 euros pelo atraso injustificado ao túnel de acesso ao relvado antes do pontapé de saída. No total o clube axadrezado vai pagar 3.142 euros.



Face ao sucedido, o Sindicato de Jogadores solicitou uma reunião «ao novo secretário de Estado da Juventude e do Desporto em que abordará, entre outros temas, a violência e aumento do discurso de ódio e ataques sobre os praticantes desportivos, dentro e fora dos recintos desportivos».