Geny Catamo é a grande novidade no onze eleito por Ruben Amorim para defrontar o Boavista, esta segunda-feira, no Estádio do Bessa, no jogo que vai encerrar a 9.ª jornada da Liga.

Adán também continua a ser o «dono» da baliza dos leões, depois de Ruben Amorim ter deixado a posição em aberto na antevisão do jogo.

Petit também troca dois atletas em comparação com a goleada frente à Oliveirense, da Taça de Portugal. Sasso e Onyemaechi saem da equipa, entram Abascal e Filipe Ferreira.

As equipas oficiais:

BOAVISTA: João Gonçalves; Salvador Agra, Abascal, Chidozie, Filipe Ferreira, Masa, Seba Pérez, Reisinho, Tiago Morais, Makouta e Bozenik.

Suplentes: Luís Pires, Bruno Lourenço, Dos Santos, Joel Silva, Vukotic, Sasso, De Sanctis, Martim Tavares e Berna.

SPORTING: Adán; Diomande, Coates, Gonçalo Inácio, Geny Catamo, Hjulmand, Morita, Matheus Reis, Edwards, Gyokeres e Pote.

Suplentes: Franco Israel, St. Juste, Nuno Santos, Neto, Essugo, Trincão, Paulinho, Daniel Bragança e Ricardo Esgaio.