Róbert Bozeník é ausência confirmada para o jogo do Boavista contra o Casa Pia, da 20.ª jornada da Liga, adiantou Ricardo Paiva.



«É um caso que está entregue à direção. O Róbert Bozeník está fora do jogo de amanhã [segunda-feira]», revelou o técnico, em conferência de imprensa, sem esclarecer se essa decisão foi tomada por si próprio ou pela administração da SAD.



O internacional eslovaco viajou, recorde-se, para Espanha com a expetativa de se transferir para o Sevilha no último dia da janela de mercado alegadamente sem autorização do clube axadrezado. No entanto, os dois emblemas não chegaram a acordo com o goleador a regressar à Invicta e a integrar os treinos do Boavista.

O Boavista manteve Róbert Bozeník, melhor marcador da equipa esta época, com nove golos em 22 duelos oficiais, mas viu sair na terça-feira o extremo Tiago Morais, segundo atleta mais influente da equipa esta época, para os franceses do Lille, orientados por Paulo Fonseca.

«Nenhum treinador ficará satisfeito quando perde alguém com a importância que o Tiago Morais tinha mostrado na primeira metade da Liga. Desejo-lhe felicidades, mas há que olhar para os futebolistas que temos cá dentro com essa seriedade que nos caracteriza», direcionou Ricardo Paiva, em busca de um novo titular para o lado esquerdo do ataque.

Esse negócio terá rendido quatro milhões de euros (ME) ao Boavista e ajudará a liquidar parte do montante necessário para regularizar dívidas e desbloquear o impedimento de inscrição de novos atletas imposto pela FIFA há três janelas de transferências seguidas.

«Não temos reforços. Os nossos reforços vão ser o carácter dos jogadores e os adeptos também poderão ter aqui um papel de paciência e o apoio de sempre, no sentido de nos suportarem para um trabalho difícil, de grande rigor e luta que nos espera», reconheceu.



Jeriel de Santis está de volta às opções de Ricardo Paiva após cumprir castigo enquanto Abascal, suspenso, é ausência para o jogo em Rio Maior assim como os lesionados César, Luís Pires e Dabó.

De fora permanecem o defesa central Chidozie e o lateral esquerdo Bruno Onyemaechi, que representam a seleção da Nigéria, de José Peseiro, na Taça das Nações Africanas.

«O Casa Pia vai querer responder de forma afirmativa ao jogo menos bem conseguido da jornada anterior [derrota por 8-0 no terreno do líder isolado Sporting] e reúne uma equipa recheada de bons jogadores. A alteração estrutural [de 3-4-3 para 4-4-2] deu soluções, mas é relativa. Por vezes, eles vão buscar alguma coisa da dinâmica anterior», terminou.

O Casa Pia-Boavista fecha a 20.ª jornada da Liga e está agendado para as 20h15 desta segunda-feira.