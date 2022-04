Declarações do guarda-redes do Boavista, Rafael Bracali, à SportTV, após a derrota por 3-0 ante o Sporting, no Estádio do Bessa, em jogo da 31.ª jornada da I Liga:

«Apesar do domínio do Sporting, até ao primeiro golo deles o jogo - por mais que eles tivessem algum volume - estava equilibrado. Acaba por acontecer o golo num erro nosso, começámos a segunda parte bem, até a um lance fortuito em que eles acabam por fazer o 2-0 e acho que a partir daí deixámos um pouco de jogar e de acreditar e não pode ser assim. Ainda temos jogos no campeonato e mesmo dentro deste jogo, se fizéssemos um golo poderíamos ter entrado no jogo a qualquer momento. Depois há o golo de penálti, um lance em que já estamos desequilibrados, a arriscar qualquer coisa.»

«Temos de ter o foco no próximo jogo, jogo importantíssimo no domingo e o foco está aí, temos de melhorar durante a semana, olhar para esse jogo, retificar para podermos ser melhores no próximo.»

[Contas da permanência:] «Não há nada feito, a época não está feita. Mesmo que tivéssemos garantido matematicamente a manutenção, o campeonato continua, há jogos em que outras equipas precisam dos resultados e temos de ser sérios até ao fim. Temos três finais para jogar, a próxima é o Moreirense, é assim que temos de encarar. É mais um jogo difícil e temos de entrar com tudo para jogar bem e fazermos pontos e subir na tabela classificativa.»

[A poucos dias de fazer 41 anos:] «Eu preparo-me o máximo que posso, sempre me preparei desde os 18 anos. O que fiz no passado contribui para que eu ainda consiga jogar e manter-me. O segredo é o trabalho, a disciplina, a concentração e a paixão.»