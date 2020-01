Declarações do treinador do Boavista, Daniel Ramos, na sala de imprensa do Estádio do Bessa, após a derrota por 1-0 ante o Famalicão, em jogo da 16.ª jornada da Liga:

«Como responsável máximo da equipa, a responsabilidade é toda minha. Perdemos, a culpa é minha, porque não conseguimos marcar mais que o Famalicão. Parabéns ao Famalicão, um clube que estimo e tenho recordações boas.»

«O que é que podemos tirar deste jogo? Com análise, muitos aspetos. A quente, porque foi um jogo vivido a quente, ilações do que deixámos de fazer, aproveitamento de oportunidades, conceder oportunidades por culpa própria, por erros posicionais, não termos frieza de decidir melhor, próximo da baliza do Famalicão, que poderia ter proporcionado outro sucesso.»

«Concedemos, apesar de o Famalicão ter bons jogadores e boa equipa, porque tínhamos mais um jogador e podíamos ter controlado principalmente alguns contra-ataques por erros de posicionamento. Claro que há outros aspetos, menores, iguais ou maiores, mas após uma análise mais cuidada.»

«O Boavista é tido como uma equipa que faz faltas, rigorosa, agressiva, que acaba por ter amarelos fruto dessa forma de atuar. Isso não aconteceu nestes dois jogos. Famalicão sistematicamente foi fazendo faltas, algumas com cartões amarelos. O guarda-redes do Famalicão foi expulso no início do jogo. A pergunta é: se não fosse expulso, não havia mais jogadores que deviam ter sido expulsos? Eu respondo: sim, claramente. Não aconteceu porque, provavelmente, o guarda-redes foi expulso e isso é falsear o que vai acontecendo no jogo. O meu desalento também é isso. Se tiverem de vir mais jogadores cá para fora de forma justificada, tem de acontecer.»

«Fizemos um jogo aberto, puro, quisemos jogar o jogo pelo jogo. A expulsão trouxe um item diferente, mas a equipa nunca deixou de ir à procura do resultado, desde o primeiro minuto. Somos penalizados porque não merecíamos este resultado, apesar de algumas oportunidades que o Famalicão teve. O empate já era penalizador. Custa bastante. O empate, pelo menos, não podia fugir. A vitória esteve perto e sair com um sentimento de impotência, tristeza, por pormenores, é frustrante. Sentimo-nos desapontados, trabalhámos arduamente.»

Vítor Murta crítico

Antes das palavras de Daniel Ramos, o presidente do Boavista, Vítor Murta, mostrou-se crítico quanto à origem do lance do golo do Famalicão, defendendo uma alegada falta de Roderick sobre Paulinho. «Há uma falta sobre o Paulinho que na sequência dessa jogada há o golo do Famalicão», vincou.