O próximo passo de Helton Leite no futebol português será dado em direção ao Estádio da Luz. A transferência do Boavista para o Benfica está dependente de meros detalhes, como o Maisfutebol já escreveu, mas Helton ainda não se sente confortável para fazer uma confirmação pública da mesma.



Talvez por se ter lesionado gravemente no final da época passada e de ter estado oito meses fora dos relvados, Helton joga à defesa e prefere elogiar o emblema axadrezado. «Identifico-me muito com o Boavista, é um clube histórico e um dos únicos cinco que já foi campeão português», referiu o atleta num programa da Fox Sports Brasil.



«Entendo a curiosidade, mas o meu objetivo atual é acabar a época sem lesões. O futuro... no final da época vamos ver o que acontece. Tenho ambições muito grandes, mas também ando com os pés no chão. Tudo tem um momento para acontecer. Tento ser o melhor em tudo o que faço. Dentro de duas/três semanas, quando o campeonato acabar, vamos ver para onde a minha carreira vai.»



Grande parte da conversa, que teve também a participação do famoso Edmundo 'Animal', passou pelo possível regresso de Jorge Jesus a Portugal. «As pessoas e os jornais falam muito sobre isso. Essa conversa faz parte do dia a dia aqui entre os portugueses, sem dúvida.»



Helton ainda salientou o trabalho de outros treinadores portugueses, citando os nomes de Nuno Espírito Santo, André Villas-Boas, Leonardo Jardim, Marco Silva, considerando-os capazes de chegar ao Brasil e fazer um trabalho competente, como Jesus tem feito.



O dono da baliza do Boavista, onde chegou em 2019 proveniente do Botafogo, recebeu o prémio de melhor guarda-redes do mês da Liga em junho, repetindo as citações de janeiro e fevereiro.