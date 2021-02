Declarações do treinador do Gil Vicente, Ricardo Soares, na sala de imprensa do Estádio do Bessa, após a vitória por 2-1 ante o Boavista, em jogo da 17.ª jornada da I Liga:

«Os meus jogadores, como eu tinha dito na antevisão, estiveram sempre unidos, trabalharam sempre imenso, em condições extremamente difíceis. Jogar de três em três dias é complicado, não temos tido folgas, os jogadores não têm tido folgas e têm sofrido imenso, porque acham injusto e eu também acho, sinceramente, que nós temos perdido jogos que não condizem com o que se passa no terreno de jogo. Estou muito feliz pelos meus jogadores e pelos adeptos, tenho de dedicar esta vitória aos adeptos e aos nossos jogadores.»

«Ainda falta muito campeonato, é importante pelos três pontos, pela confiança à equipa. Não foi a qualidade do jogo que nos preocupou. Estivemos sempre tranquilos, sabíamos que mais cedo ou mais tarde o resultado ia acabar por aparecer. Os jogadores têm uma capacidade de trabalho fantástica. Têm tido organização, mas não temos tido eficácia e a ponta de sorte que acontece nos jogos e logicamente que esta vitória traz uma confiança imensa. Em relação ao lugar, para já não é importante. Importante é acabar a época e estar acima dos lugares de descida.»

[Se a vitória é importante após quatro derrotas seguidas e antes do Sporting:] «As vitórias são sempre bem-vindas, esta claramente que vem num acrescer de confiança. Agora, sejam elas numa jornada ou noutra, estamos cá e trabalhamos para conquistar vitórias. Agora, temos de fazer um enquadramento dos ouros jogos e nesse sentido a vitória é fundamental para sustentar o trabalho, para dar confiança para que as coisas possam ir para a normalidade que queremos.»