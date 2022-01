O treinador do Boavista, Petit, apontou à vitória ante o Tondela, no jogo da 17.ª jornada da I Liga, para «iniciar bem o ano» de 2022, naquele que vai ser o seu jogo 200 da carreira como técnico principal, este sábado.

«É uma marca muito boa aos 45 anos, fruto do meu crescimento, do meu trabalho e também da oportunidade que o Boavista me deu», referiu Petit, na conferência de imprensa de antevisão, esta sexta-feira, dizendo que quer fazer coincidir esse marco, se possível, «com uma vitória» ante os beirões.

Petit elogiou o Tondela, uma equipa que no seu entender «joga muito bem em posse, tem jogadores rápidos na frente e boas dinâmicas» e disse que há algum desconhecimento sobre aquilo que Pako Ayestarán poderá apresentar na sua equipa, devido a «jogadores com covid e outros lesionados».

Ainda assim, o técnico dos axadrezados focou também naquilo que a sua equipa pode fazer. «O nosso foco também passa muito pelas nossas ideias e pelo que é o nosso jogo, para estarmos prontos, darmos uma boa resposta e iniciar bem o ano com uma vitória em casa, perante os nossos adeptos. É esse o objetivo, para dar continuidade ao bom momento», afirmou.

Petit notou também que o Tondela é «uma equipa que ganha ou perde», dado que tem cinco vitórias e 11 derrotas nas 16 jornadas já disputadas.

O central Jackson Porozo testou positivo à covid-19 e é baixa no Boavista, assim como o lesionado Javi García. Além destes, Yusupha Njie foi convocado para representar a Gâmbia na Taça das Nações Africanas (CAN). Miguel Reisinho e Pedro Malheiro também estão lesionados.

O Boavista é 11.º classificado, com 16 pontos. O Tondela é 13.º, com 15 pontos. O jogo tem arbitragem de Miguel Nogueira e pode ser acompanhado ao minuto, no Maisfutebol.