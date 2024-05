O Boavista garantiu a permanência na Liga com um empate arrancado nos descontos diante do Vizela (2-2) e a festa foi grande no Bessa.

A emoção foi tanta que, apesar de ter falado na flash interview, Jorge Simão confessou ao responsável pela comunicação dos boavisteiros que não estava em condições para apresentar-se na sala de imprensa e falar com os jornalistas.

Após o final da partida, diga-se, o Boavista abriu as portas das bancadas - com a devida autorização das autoridades - para um momento de comunhão entre jogadores, staff e adeptos.