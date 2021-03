Declarações do guarda-redes do Boavista, Léo Jardim, à BTV, após a derrota por 2-0 ante o Benfica, no Estádio da Luz, em jogo da 23.ª jornada da I Liga:

«Acredito que viemos para o jogo com uma ideia bem formada de fazer um jogo para conseguimos os três pontos, mas infelizmente o jogo ficou condicionado pela nossa expulsão no início. Mas analisando o jogo friamente, a equipa está de parabéns, lutou. Infelizmente, o jogo foi condicionado desde início e enfrentar o Benfica com um jogador a menos é difícil. Levantar a cabeça, no final da semana há outro jogo.»

[Impacto da derrota:] «Acredito que temos coisas para melhorar e, durante a semana, com o professor, vamos analisar o que podemos melhorar, o que podemos fazer de diferente.»