Petit, treinador do Boavista, comentou desta forma a vitória da sua equipa frente ao Santa Clara (2-1), no Estádio do Bessa:

«Foi um jogo extremamente difícil. Não houve muitas oportunidades na primeira parte, o Santa Clara conseguiu chegar à vantagem, mas ao intervalo falámos e conseguimos virar o jogo. Fizemos dois golos, tivemos mais uma série de oportunidades e tenho de dar os parabéns aos jogadores, aos adeptos, é este o espírito que quero.»

Sobre Martim Tavares: «Já o seguíamos na formação, vi alguns jogos dele na época passada pelos juniores. É um miúdo com boa formação, que tem vindo a ganhar o seu espaço. Não olhamos para a idade, mas sim para a competência. Antes de ser o 1-1, já tinha preparada aquela substituição. O Martim é um jogador muito inteligente nas costas do avançado. Ele sabe que vai ter de lutar pelo seu espaço. Tem uma margem de progressão grande, mas ainda tem um longo caminho a percorrer. Eu como treinador, foi uma aposta certa.»

Duas vitórias em dois jogos: «Foram duas semanas importantes, mas temos de manter os pés bem assentes no chão. Vamos ter altos e baixos, temos de ter algum equilíbrio quando surgem as vitórias e quando surgirem os resultados negativos.»

Hamache pode sair em breve: «Esteve a despedir-se dos adeptos? Vocês sabem que o mercado está aberto, não vou estar aqui a divulgar. Todos os dias estamos juntos, eu e a administração, a ver o que é o melhor para o Boavista. Se vocês viram isso, é porque pode acontecer alguma coisa.»

