Petit, treinador do Boavista, comentou desta forma o empate a zero (0-0) com o Casa Pia no jogo de encerramento da 20.ª jornada da Liga 2022/23, realizado no Estádio do Bessa:

«Entrámos muito bem no jogo, sobretudo nos primeiros 45 minutos, com boas dinâmicas e tivemos três bolas aos ferros. Fomos para o intervalo injustamente com um nulo. Quisemos continuar, depois surgiu a expulsão do Seba, tivemos ali algumas dificuldades, mas ainda tivemos ali uma ou outra oportunidade. Sinto que é um resultado totalmente injusto.»

A evolução da equipa: «Os jogadores têm de estar satisfeito porque criaram seis ou sete oportunidades de golo e mereciam ter vencido. Temos mudado de sistema, os jogadores têm trabalho diferentes dinâmicas e temos de estar orgulhosos do processo. Queríamos muito estes três pontos, podíamos ter mais que estes 26 pontos pelo que temos feito em alguns jogos, mas temos de continuar a fazer crescer estes jogadores. Vê-se de jogo para jogo a evolução deles.»

Sobre Ricardo Mangas: «Eu já conhecia o Mangas desde os tempos do Tondela, quando ele estava nos juniores. Hoje optámos por colocá-lo como extremo pela direita. Tentámos fixar o Mangas e o Salvador nas linhas para fixar os laterais e garantir superioridade ao centro. Estou satisfeito com ele como com todos os jogadores.»