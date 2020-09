Vasco Seabra, treinador do Boavista, em declarações na sala de imprensa do Estádio do Bessa, após a goleada por 5-0 frente ao FC Porto, em jogo da segunda jornada da Liga:



«Fizemos uma primeira parte muito coesa e permitimos apenas duas situações de algum perigo junto à nossa baliza. Conseguimos provocar desequilíbrios nas saídas. A nossa entrada na segunda parte foi negativa. Num erro nosso, acabámos por sofrer um golo. Isso trouxe instabilidade e insegurança à equipa. Ficámos frustrados, acho que o resultado é demasiado volumoso para o que aconteceu. Independentemente dos números, estamos frustrados por não termos conseguido manter a consistência. Estamos com uma dor que não queremos ter.»



«Sinto-me frustrado e com dor, mas muito consciente do nosso caminho. Sabíamos que íamos ter dores de crescimento, mas que as vantagens do percurso... Vamos olhar para trás com orgulho por termos sofrido. Fomos capazes de nos bater pelo jogo e devido a essas inseguranças... Temos muitos jogadores novos na equipa e tudo isso é um percurso com riscos. Temos um caminho que vai ser de sucesso. Vamos chegar e marcar a nossa posição. Perdemos três pontos. Sexta-feira vamos ter outro jogo e queremos ganhar mais três.»



«Após o 1-0, ainda tivemos uma oportunidade clara de golo com duas defesas fantásticas do guarda-redes adversário. Nesse momento podíamos ter relançado o jogo. Voltámos a sofrer por inconsistência nossa e acho que esse golo manda-nos para baixo. Sentimos o jogo ficar distante, mas temos de manter o registo e inverter a situação.»



«Acreditamos que este processo vai levar-nos a um caminho seguro e de muitas vitórias. Sentimos que temos dimensão para isso. Tivemos quarenta e cinco minutos de grande estabilidade. Quando falhámos, sabemos que vamos crescer. Temos sofrido golos que não tem a ver com organização coletiva, mas sim com momentos em que não mantemos a estabilidade emocional. Sabemos que à medida que vamos competindo e que o processo começa a ficar mais claro, vamos ter mais estabilidade. Não tenho dúvidas de que este percurso vai tornar-nos mais fortes.



«Valorizamos tudo o que acontece. Quando ganhamos, vamos encontrar coisas a corrigir e quando não ganhamos, queremos reverter essas situações. Sofremos oito golos sofridos. Hoje concedemos seis remates à baliza e sofremos cinco golos. Queremos reduzir ao máximo o número de oportunidades do adversário. Estamos a trabalhar em cima de todos os problemas que a equipa tem. Vamos encontrar soluções e ficar mais fortes. Vamos apresentar um Boavista capaz de lutar por vitórias.»