O treinador do Boavista, Vasco Seabra, assumiu a vontade de causar dificuldades ao FC Porto, no encontro deste sábado, mas reconheceu a valia do adversário.



«O FC Porto é uma equipa agressiva, intensa, que procura a profundidade. Tem o rótulo de campeão, manteve a maior parte da equipa passada e o mesmo treinador. Sabemos que será difícil, mas temos uma convicção muito grande de que o Porto vai ter dificuldades contra nós, pois vamos bater-nos pelos três pontos», disse o técnico na antevisão ao dérbi da cidade do Porto.



Vasco Seabra projetou o Boavista a «procurar ter bola o mais tempo possível, com vontade de olhar para a baliza do adversário e de o ferir», mas reconhece que a equipa ainda está à procura de uma identidade.



«Ficaram cinco jogadores da época passada, e estamos a construir algo que nos conduza ao sucesso, que nos torne competitivos a cada jogo. Queremos ter uma equipa com determinação, raça, crença e paixão que caracteriza a alma do Boavista», frisou.



Os axadrezados empataram a três bolas, no terreno do Nacional, na primeira jornada do campeonato, e Vasco Seabra reconhece que a equipa precisa de crescer.



«Sofremos três golos na Madeira, e algumas coisas defensivamente não nos deixaram satisfeitos. Ainda temos de crescer e melhorar nesse aspeto, sendo mais compactos e competentes. É um processo. Do ponto de vista ofensivo tivemos coisas boas, mas também aí temos de ainda mais para crescer e evoluir», assumiu.



Adil Rami, Sebastián Pérez e Alberth Elis já estão disponíveis para ir a jogo, enquanto Yusupha, por lesão, e Chidozie, por estar emprestado pelo FC Porto, são ausências confirmadas.



O Estádio do Bessa acolhe o dérbi da Invicta, este sábado, a partir das 21h.