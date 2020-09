O FC Porto concluiu, esta sexta-feira, a preparação para o dérbi frente ao Boavista, do próximo sábado.



Sérgio Conceição viu mais um jogador juntar-se ao departamento clínico. Segundo informam os dragões no seu site oficial, Evanilson realizou apenas gestão de esforço por fadiga muscular.



Assim, o ex-Fluminense não esteve às ordens do técnico portista assim como Cláudio Ramos (treino condicionado e ginásio), Mouhamed Mbaye (tratamento), Marcano (tratamento e ginásio) e Nakajima (treino integrado condicionado).



O dérbi da cidade do Porto joga-se no Bessa, este sábado, às 21h0..