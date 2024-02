Casa Pia e Boavista empataram, na noite desta segunda-feira, numa partida sem golos, no penúltimo encontro da 20.ª jornada da Liga.

Numa partida «amarrada» e desinspirada, na qual o medo de perder foi superior, o nulo acaba por ser natural.

O nulo deixa o Casa Pia em 14.º, com 20 pontos, mais dois em relação ao Estrela da Amadora, que ocupa o lugar de play-off de manutenção. Por sua vez, o Boavista é 11.º, com 21 pontos, em igualdade com Estoril e Portimonense.

O resumo do jogo: