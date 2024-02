A Roma «cilindrou» o Cagliari na noite desta segunda-feira, por 4-0, atingindo a terceira vitória consecutiva na Liga e ascendendo ao quinto lugar.

No encontro que encerrou a 23.ª jornada do campeonato italiano, os comandados de De Rossi dominaram a partida por inteiro, inaugurando o marcador logo ao segundo minuto, por Lorenzo Pellegrini. Na sequência de um canto, pela esquerda, o «homem da casa» aproveitou uma sequência de ressaltos para assinar o primeiro golo.

Pouco depois, aos 23m, e numa jogada que parecia ensaiada, Cristante, El Shaarawy, Pellegrini, Lukaku e Dybala participaram no 2-0, até sem tocar na bola.

Ao intervalo, Rui Patrício havia somado duas defesas. Quanto a Scuffet, o guardião italiano apenas conseguiu travar um remate enquadrado dos romanos.

Na segunda parte, o «baixinho» argentino ampliou a vantagem, de penálti. O relógio marcava 51 minutos.

Entre quatro trocas, os anfitriões não tiraram o pé do acelerador e selaram o triunfo com o 4-0, aos 59m, desta feita pelo jovem neerlandês Huijsen. O defesa, de 19 anos, rendeu o lesionado Angeliño, lateral que chegou em janeiro à Roma.

Os portugueses Renato Sanches e João Costa – avançado de 18 anos, e internacional sub-19, formado na Roma, Corinthians e Palmeiras – não saíram do banco de suplentes, fazendo companhia ao ex-Benfica Svilar.

O desaire agrava a época do Cagliari, que, assim, cai para a zona de despromoção e para o 18.º lugar, com 18 pontos, em igualdade pontual com Hellas Verona e Empoli.

Quanto à Roma, os «giallorossi» recebem, às 17h de sábado, o Inter Milão, líder da Serie A.