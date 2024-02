A Assembleia Geral da SAD do Boavista, agendada para as 18h desta segunda-feira, foi, uma vez mais, adiada. Depois de a reunião entre acionistas não se realizar a 26 de dezembro, como inicialmente previsto, face à «impossibilidade de indicar os órgãos da administração a serem votados», a Assembleia Geral volta a ser reagendada.

Esta segunda-feira, poucos minutos foram necessários para o presidente da Mesa da Assembleia Geral da SAD boavisteira definir 15 de março (sexta-feira), às 18h, como nova data e horário. A informação foi confirmada ao Maisfutebol pelo próprio Álvaro Braga Júnior, que garante não ter recebido qualquer lista para a eleição de novos órgãos da administração.

Esta, sublinhe-se, é uma competência do principal acionista da SAD do Boavista, a Jogo Bonito, propriedade de Gérard Lopez. Assim, Vítor Murta segue ao leme do Conselho de Administração da sociedade desportiva.