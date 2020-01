Para assinalar o Dia Mundial do Braille, o Tondela decidiu surpreender os jornalistas, ao distribuir fichas de jogo cujo cabeçalho veio naquele sistema de leitura para cegos.

A efeméride assinalou-se neste sábado, 4 de janeiro, dia do nascimento do criador do sistema, Louis Braille, mas o Tondela estendeu-a até ao dia seguinte, aproveitando o embate frente ao Gil Vicente para levar a cabo uma iniciativa original, em parceria com a ACAPO (Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal).

Por questões de logística, apenas o cabeçalho das fichas de jogo surgia escrito em Braille, mas esse pormenor não passou despercebido aos profissionais que receberam a ficha de jogo, alguns minutos antes de o jogo principiar.

Além dos cabeçalhos em Braille, o Tondela convidou também vários utentes da ACAPO para assistir ao jogo deste domingo, a contar para a 15ª Jornada da Liga, que terminou com o empate a uma bola.