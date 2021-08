A FIGURA: Bruno Xadas

Só pelo golo já merece a menção. De primeira e de pé esquerdo, em jeito, num gesto técnico de fazer levantar o estádio. Impedido de mostrar o seu melhor futebol durante uma boa parte do encontro, o médio português soltou-se sobremaneira no segundo tempo. Na melhor fase do Marítimo, o centrocampista destacou-se com passes a rasgar que isolaram André Vidigal e Alipour para lances que podiam ter tido outro resultado.

O MOMENTO: 45 minutos, golaço de Xadas

Um belo golo de Xadas, que restabeleceu a igualdade e deu um ponto precioso ao Marítimo. Num lance de fuga de Victor Costa, o brasileiro encontrou o médio luso solto a poucos metros da grande área, em zona frontal à baliza. Ao primeiro toque, Xadas fez um tento que merece ser revisto.

OUTROS DESTAQUES:

André Vidigal: Mbemba não lhe deu veleidades, mas quando o jovem extremo se conseguia soltar era um autêntico perigo à solta. Mesmo com poucos espaços foi sendo um dos mais irrequietos da sua equipa e com o crescimento do Marítimo no jogo, Vidigal beneficiou das bolas bem medidas distribuídas por Xadas.

Vitor Costa: Destacou-se, logo nos primeiros minutos, com duas interceções, mas cedo ficou condicionado pelo cartão amarelo. Mesmo assim, continuou a fazer uma boa exibição no corredor esquerdo. Fez a assistência para o golo do empate e esteve ainda nalgumas boas jogadas dos madeirenses que podiam ter dado melhor resultado. Acabou o jogo já em declínio, depois de muito esforço.

Luis Díaz: Indubitavelmente, o colombiano foi o elemento que mais dores de cabeça deu ao setor mais recuado do Marítimo, e em especial ao corredor direito dos madeirenses. Rápido, estonteante a livrar-se dos adversários e a encontrar espaços, Díaz destacou-se a servir Taremi e Martínez, que não conseguiram furar a defensiva.

Otávio: O jogador mais influente do meio campo portista, Otávio foi, uma vez mais, um poço de força e de raça, discutindo os lances até às últimas. Não foi a melhor exibição de azul e branco, mas num jogo em que a equipa teve um nítido decréscimo de rendimento, Otávio ainda foi um dos elementos em destaque.