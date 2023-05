Jhonder Cádiz e Sanca são ausências confirmadas para a receção ao Famalicão ao FC Porto, partida da 33.ª e penúltima jornada da Liga.



O avançado venezuelano lesionou-se nos primeiros minutos do encontro contra o Vizela e João Pedro Sousa referiu, em conferência de imprensa, que seria «difícil» este «voltar a jogar esta época». O jogador vai ser reavaliado esta terça-feira, dia em que os famalicenses iniciam a preparação para o jogo com os dragões.



Além de Cádiz, Leandro Sanca também está fora da partida por castigo, uma vez que foi expulso por acumulação de cartões amarelos na ronda anterior. Somando às lesões prolongadas de Puma Rodríguez e de Théo Fonseca, João Pedro Sousa vai ter problemas para resolver no ataque do Famalicão.



Nota ainda para o castigo de Francisco Moura, lateral-esquerdo que tem em Rúben Lima o substituto direto.