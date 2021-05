Stefan Ristovski, antigo lateral do Sporting, felicitou o clube pela conquista do 19.º título de campeão português, reivindicando uma medalha, após ter abandonado o clube no início da temporada.

«Hoje, Lisboa é verde e será sempre assim… Parabéns a todos os sportinguistas. Eu também mereço uma medalha», escreveu o macedónio, que rumou aos croatas do Dínamo Zagreb sem vestir a camisola verde e branca na presente temporada.

Ristovski, de 29 anos, jogou durante três temporadas no clube lisboeta, desde 2017/18.