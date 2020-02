O treinador do Rio Ave, Carlos Carvalhal, contou com a presença especial de sete adeptos do Sheffield Wednesday na bancada do Estádio do CD Aves, este domingo, na goleada por 4-0 à equipa de Nuno Manta, no duelo da 20.ª jornada da Liga.

À margem do jogo, Carvalhal foi ao encontro do grupo de ingleses e trocou alguns abraços e apertos de mão com os fãs da equipa que orientou em Inglaterra, durante duas épocas e meia, de julho de 2015 a dezembro de 2017.

Na conferência de imprensa após o triunfo, Carvalhal salientou que «há coisas na vida e no futebol mais importantes que ganhar o jogo» e que «esta é uma delas».

«Fico satisfeito, em primeiro lugar, por os nossos adeptos estarem presentes, os do Rio Ave. A presença dos sete adeptos do Sheffield Wednesday, obviamente que fiquei satisfeito. Já anteriormente houve um casal que vi num jogo e o Rio Ave recebeu-os de forma excelente. Estou contente e orgulhoso. Orgulho para o resto da vida, obviamente», frisou o técnico de 54 anos.

No rescaldo, o técnico também reagiu através da conta oficial no Twitter, partilhando precisamente as imagens, captadas pela transmissão televisiva SportTV, da visita dos adeptos do Sheffield, com quem também tirou uma fotografia de grupo.