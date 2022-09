Filipe Martins, treinador do Casa Pia, em declarações na sala de imprensa do estádio Capital do Móvel, após a vitória por 3-2 em Paços de Ferreira, numa partida da sexta jornada da Liga:



«Sabíamos que íamos defrontar uma equipa com qualidade e que, por uma razão ou outra, está numa fase complicada. Trazíamos como estratégia uma coisa, mas a entrada do Luiz Carlos trouxe dinâmicas diferentes ao que preparámos. Preparámos a saída do Paços com apenas um médio, mas o Luiz Carlos baixou muitas vezes e permitiu ao Paços sair com facilidade.



O golo do Paços, sem tirar mérito, resulta de um erro num lançamento que não podemos cometer. O Paços aproveitou o espaço e com mérito, fez o 1-0. Depois houve duas coisas fulcrais: a forma como começámos a pressionar mais alto com a subida dos médios e com o Rafael [Martins] a condicionar um pouco mais os centrais. Disse ao intervalo aos jogadores que se fizéssemos um golo, iríamos ganhar pelo momento que o Paços vive. Senti que animicamente o jogo iria mudar e o Paços iria ficar intranquilo. Enquanto nós teríamos mais espaço para sair em transição. Foi o que aconteceu.



Defrontámos uma excelente equipa que não está no melhor momento e tirámos um pouco partido disso. Estivemos muito melhor na segunda parte, mas na primeira houve vontade do Paços em dar uma resposta pelo momento que vive.



«Manter a baliza sem sofrer golos, não é um cavalo de batalha da equipa. Há um momento do jogo que está mais avançado do que outro até pela base da equipa. O João [Nunes] não estava a 100 por cento e não quis arriscar até porque confio em todos. Sentimos que a coordenação [da linha defensiva] não foi a ideal, mas o Bogado e o Varela fizeram um jogo competente. Não foi por culpa deles que sofremos dois golos. Esta equipa vai fazer golos, sempre disso. Há um processo que está mais atrasado e por isso não temos feito tantos golos como vamos fazer. Defensivamente estamos muito identificados com o que temos de fazer porque a base está atrás e tivemos mais tempo para trabalhar esse momento na pré-época. O momento ofensivo fomos trabalhando com a chegada dos jogadores. Sinto que a equipa vai continuar a defender bem, mas que vai melhor muito no processo ofensivo.





Revelação da Liga? Sinto que estamos numa fase precoce da época apesar de eu não ser um treinador muito experiente na Liga. Nem sequer olho para a classificação pelo facto de estarmos em quinto lugar. Os 11 pontos não significam o quinto lugar, mas sim que estamos quase a atingir um terço dos pontos que precisamos para alcançar o nosso objetivo. O Desportivo de Chaves está, por exemplo, a fazer um excelente campeonato assim como o Rio Ave já mostrou que se pode bater com os grandes. Aliás, se hoje vencer, pode ficar numa zona muito boa.»