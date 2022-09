Figura: Saviour Godwin



O extremo dizimou a defesa do Paços de Ferreira na segunda parte. O nigeriano foi o maior destaque ofensivo dos gansos na primeira parte, mas subiu de nível na etapa complementar e cravou as diferenças no jogo. Godwin fez o 1-1 aos 58 minutos e volvidos dois minutos, nada egoísta, lançou Lelo que assistiu Neto para a reviravolta. Usou e abusou da velocidade e fez um jogaço.





Momento: reviravolta num ápice, minuto 60



O Paços de Ferreira ainda estava combalido depois do primeiro golo sofrido quando novo golpe o atirou, totalmente, ao tapete. Nova perda de bola a meio-campo, desta vez de Delgado, permitiu a Godwin iniciar o contra-ataque. O extremo abriu mais na esquerda para Lelo e este devolveu o passe rasteiro para a área. O nigeriano não chegou, mas apareceu Neto que rematou colocado para o 2-1. Reviravolta num abrir e fechar de olhos.





Outros destaques:





Adrián Butzke: justificou o regresso à titularidade com dois golos – os primeiros da temporada. O espanhol mostrou toda a sua qualidade na forma como ganhou posição a Vasco Fernandes e rematou fora do alcance de Ricardo Batista. Butzke funcionou como referência para o Paços sair ‘limpo’ desde o seu meio-campo, ora saindo em apoio, ora vencendo duelos aéreos. Mostrou bons pormenores até cair agarrado à equipa com o decorrer do jogo. Ainda assim, ainda foi a tempo de bisar no último minuto. Insuficiente, porém, para evitar nova derrota.



Ricardo Batista: é verdade que o Casa Pia venceu por 3-1, mas o guarda-redes foi um dos destaques do encontro por ter segurado a equipa na fase de maior qualidade do Paços. Ricardo destacou-se com defesas a remates de Kayky e de Antunes, este último já na segunda parte, quando os gansos perdiam por 1-0. Além disso, o luso-angolano não comprometeu uma única vez a sair dos postes.



Luiz Carlos: o médio conhece cada palmo de terreno e todos os segredos do jogo. O experiente brasileiro começou o jogo de início e deu outra qualidade ao meio-campo do Paços. Luiz Carlos não tremeu sob pressão e soube sempre escolher o melhor caminho para a equipa atacar. Enquanto teve pulmão, o Paços esteve bem no jogo.