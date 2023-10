O Benfica não foi além de um empate na receção ao Casa Pia, em jogo da 9.ª jornada da Liga. A Luz não perdoou nova exibição aquém dos encarnados e os adeptos assobiaram a equipa no final do encontro.



Este foi, de resto, o segundo jogo dos campeões nacionais sem ganhar depois da derrota caseira frente à Real Sociedad para a Liga dos Campeões. No final foi possível vislumbrar alguns lenços brancos para Schmidt, apesar de a transmissão da BTV não ter filmado as bancadas após o apito final.



Apesar do empate, o Benfica alcançou à condição o Sporting na liderança do campeonato. No entanto, as águias ainda podem ser ultrapassadas pelos leões e alcançadas pelo FC Porto nesta ronda. Já na Liga dos Campeões, a equipa não tem qualquer ponto somado ao fim de três jornadas.